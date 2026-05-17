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Chalets à vendre en Ierápetra, Grèce

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Chalet 4 chambres dans Kavousi, Grèce
Chalet 4 chambres
Kavousi, Grèce
Chambres 4
Surface 192 m²
A vendre Maison de 3 étages de 192 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, d'…
$589,174
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Chalet 4 chambres dans Ierápetra, Grèce
Chalet 4 chambres
Ierápetra, Grèce
Chambres 4
Surface 150 m²
A vendre maison ancienne de 2 étages de 150 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compo…
$224,335
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Chalet 3 chambres dans Koutsouras, Grèce
Chalet 3 chambres
Koutsouras, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
A vendre Maison de 3 étages de 160 m2 en Crète. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-ch…
$531,319
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Chalet 4 chambres dans Makrigialos, Grèce
Chalet 4 chambres
Makrigialos, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre construction ancienne Maison d'un étage de 250 m2 en Crète. La maison se compose de…
$82,650
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