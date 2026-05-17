Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ierápetra
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Ierápetra, Grèce

;
2 propriétés total trouvé
Hôtel 625 m² dans Koutsouras, Grèce
Hôtel 625 m²
Koutsouras, Grèce
Surface 625 m²
Immobilier exclusif Opportunité: Hôtel à vendre dans la région de Ierapetra, Crète Nous som…
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hôtel 300 m² dans Ierápetra, Grèce
Hôtel 300 m²
Ierápetra, Grèce
Surface 300 m²
A vendre complexe d'appartements situé à Koutsounari près de Ierapetra. Le complexe a une su…
$537,222
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller