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Mountain View Appartements à vendre en Ierápetra, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Ierápetra, Grèce
Appartement 2 chambres
Ierápetra, Grèce
Chambres 2
Surface 135 m²
A vendre appartement de 135 mètres carrés en Crète. L'appartement est situé au 4ème étage. I…
$554,933
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Grekodom Development
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Appartement 2 chambres dans Ierápetra, Grèce
Appartement 2 chambres
Ierápetra, Grèce
Chambres 2
Surface 110 m²
A vendre appartement de 110 mètres carrés en Crète. L'appartement est situé au 4ème étage. I…
$495,898
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