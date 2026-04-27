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Mountain View Villas à vendre en Galatas, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Galatas, Grèce
Villa 6 chambres
Galatas, Grèce
Chambres 6
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,07M
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Grekodom Development
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