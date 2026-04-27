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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Galatas, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Galatas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Galatas, Grèce
Chambres 3
Surface 116 m²
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$271,563
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Grekodom Development
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