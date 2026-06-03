Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Firá
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Firá, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Firá, Grèce
Maison 3 chambres
Firá, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa à Santorin avec jacuzzi – propriété 1/6 à 360 000 € Chez owners.gr, grâce au modèle…
$424,671
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller