  2. Grèce
  3. Épire
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Épire, Grèce

2 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
