Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Épire-Macédoine occidentale
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Jardin

avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller