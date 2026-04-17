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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Élide, Grèce

Pýrgos
4
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Maison de ville 3 chambres dans Agios Ioannis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Agios Ioannis, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. S…
$1,51M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Élide, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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