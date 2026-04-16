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Maisons de ville à vendre en Élide, Grèce

Pýrgos
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Maison de ville 3 chambres dans Agios Ioannis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Agios Ioannis, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. S…
$1,51M
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Maison de ville 3 chambres dans Pýrgos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pýrgos, Grèce
Chambres 3
Surface 147 m²
A vendre maisonnette de 147 mètres carrés en Péloponnèse de l'Est. La maisonnette a 3 niveau…
$330,598
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Maison de ville 3 chambres dans Pýrgos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pýrgos, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de…
$306,984
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Maison de ville 3 chambres dans Agios Ioannis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Agios Ioannis, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$436,862
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