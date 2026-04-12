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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce

1 propriété total trouvé
Duplex dans Ofrynio Plâge, Grèce
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Duplex
Ofrynio Plâge, Grèce
Nombre d'étages 2
Maisonette à Kavala 129 m² – Neuf – 4 chambres, 4 salles de bains – 2 niveaux – Proche de la…
$132,684
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce

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