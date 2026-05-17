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Maisons de ville à vendre en Drymos, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Drymos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Drymos, Grèce
Chambres 4
Surface 190 m²
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$316,362
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Drymos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Drymos, Grèce
Chambres 3
Surface 155 m²
Vente maisonnette de 155 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-c…
$259,756
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