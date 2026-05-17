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Appartements à vendre en Drymos, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Drymos, Grèce
Appartement 3 chambres
Drymos, Grèce
Chambres 3
Surface 142 m²
A vendre appartement de 142 m2 à Thessalonique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se…
$247,949
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