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Appartements à vendre en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Melissochori, Grèce
Appartement 3 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 3
Surface 89 m²
A vendre appartement de 89 m2 en Attique. L'appartement est situé au 4ème étage. Il se compo…
$188,913
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

avec Vue sur la montagne
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