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Vue sur la mer Chalets à vendre en Chortiatis Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Exochi, Grèce
Chalet 3 chambres
Exochi, Grèce
Chambres 3
Surface 238 m²
A vendre en construction Maison de 3 étages de 238 mètres carrés sur la Côte Olympique. Le s…
$171,203
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Chortiatis Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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