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Mountain View Maisons à vendre en Chios, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Grekodom Development
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