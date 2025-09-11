Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Chalets à vendre en Chios, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 377 m²
Sol -1/3
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$790,048
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
