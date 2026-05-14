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Vue sur la mer Maisons à vendre en Chios Regional Unit, Grèce

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Chios Municipality
5
Chios
3
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Chios, Grèce
Maison 3 chambres
Chios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre est une maison individuelle de bord de mer unique à Nago, Chios, à seulement 5 mètr…
Prix ​​sur demande
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Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Chambres 6
Surface 377 m²
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$796,978
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Chios Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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