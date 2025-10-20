Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chios Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Chios Regional Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Chios, Grèce
Chalet 6 chambres
Chios, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 377 m²
Sol -1/3
À vendre Maison de 5 étages de 377 mètres carrés sur les îles. Semi-sous-sol se compose de s…
$790,048
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chios Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller