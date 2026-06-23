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Bureaux à vendre en Chalkidiki Regional Unit, Grèce

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Bureau 210 m² dans Kassandrino, Grèce
Bureau 210 m²
Kassandrino, Grèce
Surface 210 m²
Une propriété commerciale unique est disponible au cœur de Nea Fokea, Halkidiki. La propriét…
$557,505
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Halkidiki Properties
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