Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 7/8
Cette impressionnante maison en duplex de 106 m², située dans le quartier Depo à Thessaloniq…
$459,576
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Centrale, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller