  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Manoir

Demeures à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

2 propriétés total trouvé
Manoir 5 chambres dans Chaniotis, Grèce
Manoir 5 chambres
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Imaginez une magnifique villa de 350 m², nichée à deux pas de la magnifique ville d'Hanioti.…
$3,50M
Manoir 5 chambres dans Kalandra, Grèce
Manoir 5 chambres
Kalandra, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Nombre d'étages 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Centrale, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
