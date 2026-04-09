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Bureaux à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Bureau 100 m² dans Peristasi, Grèce
Bureau 100 m²
Peristasi, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 15/10
Haricots
Prix ​​sur demande
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Bureau 42 m² dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Bureau 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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