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Appartements à vendre en République monastique du mont Athos, Grèce

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Appartement 17 chambres dans République monastique du mont Athos, Grèce
Appartement 17 chambres
République monastique du mont Athos, Grèce
Chambres 17
Nombre de salles de bains 14
Surface 730 m²
Le complexe est situé dans le village d'Athos, Halkidiki à seulement 150 mètres de la plage.…
$2,64M
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Caractéristiques des propriétés en République monastique du mont Athos, Grèce

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