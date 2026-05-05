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Piscine Studios à vendre en Attique, Grèce

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Athènes
4
Municipality of Athens
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Municipality of Piraeus
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Le Pirée
6
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Athens, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Athens, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 4/7
Studio d'une superficie de 24,9 mètres carrés. au 4ème étage dans un complexe résidentiel éc…
$143,436
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Caractéristiques des propriétés en Attique, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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