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Loyer mensuel de entrepôts en Attique, Grèce

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Entrepôt 220 m² dans Municipality of Kifisia, Grèce
Entrepôt 220 m²
Municipality of Kifisia, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 220 m²
Kifisia, Nea Kifisia: Rez-de-chaussée magasin 110 m2 coinné à une jonction des routes princi…
$5,120
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