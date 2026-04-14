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Loyer mensuel de villas en Attique, Grèce

1 propriété total trouvé
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. dans Municipality of Aegina, Grèce
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina.
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 200 m²
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. It consists of…
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