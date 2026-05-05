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Appartement 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
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Appartement 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 1/5
Élégante résidence de plein étage à Glyfada Athens Golf Course – Vie privée près de la Rivie…
$1,58M
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penthouses
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appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Attique, Grèce

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avec Jardin
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avec Vue sur la mer
avec Piscine
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