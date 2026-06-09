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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Athènes, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Athens, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Athens, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Nombre d'étages 7
🔥 Projet Éligible au Golden Visa | Centre d’Athènes Présentation du Projet Emplacement…
$386,303
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