Vue sur la mer Chalets à vendre en Astros, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Astros, Grèce
Chalet 5 chambres
Astros, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Un havre de tranquillité et de luxe au cœur du Pélop…
$1,76M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
