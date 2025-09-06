Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Astros
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Astros, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Astros, Grèce
Chalet 5 chambres
Astros, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Un havre de tranquillité et de luxe au cœur du Pélop…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller