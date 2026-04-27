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Chalets à vendre en Assiros, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Assiros, Grèce
Chalet
Assiros, Grèce
Surface 240 m²
À vendre Maison d'un étage de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. A vendr…
$802,882
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Grekodom Development
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Chalet 3 chambres dans Assiros, Grèce
Chalet 3 chambres
Assiros, Grèce
Chambres 3
Surface 300 m²
À vendre Maison de deux étages de 300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-d…
$295,177
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