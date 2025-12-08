Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Artémida
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Artémida, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Artémida, Grèce
Villa 4 chambres
Artémida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 240 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$439,593
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller