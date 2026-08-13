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Propriétées résidentielles à vendre en Arnea, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Arnea, Grèce
Villa 5 chambres
Arnea, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -1/-1
Bienvenue dans cette belle maison individuelle à vendre à Halkidiki, Grèce. Cette propriété …
$1,14M
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Agence
Halkidiki Properties
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