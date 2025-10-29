Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Andros Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Andros Regional Unit, Grèce

Municipality of Andros
11
2 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Stenies, Grèce
Villa 1 chambre
Stenies, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 198 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 198 mètres carrés à Cyclades. Les propriétaires quitteront les meubles ave…
$510,312
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 2 chambres dans Stenies, Grèce
Chalet 2 chambres
Stenies, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 150 mètres carrés en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de …
$819,309
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Andros Regional Unit

villas

Caractéristiques des propriétés en Andros Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller