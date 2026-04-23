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Mountain View Villas à vendre en Anavyssos, Grèce

9 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 330 m²
A vendre Villa de 3 étages de 330 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une sall…
$2,36M
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Villa 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 380 m²
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$2,36M
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Villa dans Anavyssos, Grèce
Villa
Anavyssos, Grèce
Surface 680 m²
A vendre villa de 680 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la mer, la montagne, la forêt s'…
$1,77M
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CoexCoex
Villa 8 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 8 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 8
Surface 480 m²
A vendre Villa de 3 étages de 480 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 7 chambres, u…
$2,36M
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Villa 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 200 m²
A vendre Villa de 3 étages de 200 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$1,07M
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Villa 7 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 7 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 7
Surface 750 m²
Un havre de tranquillité et de luxe au cœur de l'anavyssos Bienvenue dans une propriété qui…
$5,31M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 520 m²
A vendre Villa de 4 étages de 520 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,48M
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Villa 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 300 m²
A vendre Villa de 3 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de salon avec cu…
$1,77M
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Villa 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$2,13M
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