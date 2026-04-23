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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Anavyssos, Grèce

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Maison de ville 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 290 m²
A vendre maisonnette de 290 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$247,949
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 130 m²
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$436,862
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