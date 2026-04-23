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Mountain View Chalets à vendre en Anavyssos, Grèce

13 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 4 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 5 étages de 300 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Semi-so…
$596,258
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Chalet 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 177 m²
A vendre Maison de 2 étages de 177 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$708,425
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Chalet 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 373 m²
Il est prévu à la vente une maison individuelle de 4 étages de 373 m2 à Attica. Le premier é…
$1,77M
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CoexCoex
Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$436,862
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Chalet dans Anavyssos, Grèce
Chalet
Anavyssos, Grèce
Surface 227 m²
À vendre Maison de 2 étages de 227 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer, l…
$198,359
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Chalet 1 chambre dans Anavyssos, Grèce
Chalet 1 chambre
Anavyssos, Grèce
Chambres 1
Surface 85 m²
A vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Attica. Rez de chaussée se compose d'une c…
$259,756
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MontbelMontbel
Chalet 7 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 7 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 7
Surface 300 m²
A vendre en construction Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée…
$342,406
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 250 m²
A vendre Maison de 4 étages de 250 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de salon…
$826,496
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Chalet 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$472,283
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 271 m²
À vendre Maison de 4 étages de 271 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$1,13M
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Chalet 4 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 4 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$779,268
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 410 m²
À vendre Maison de 4 étages de 410 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$1,12M
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Chalet 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 211 m²
À vendre Maison de 2 étages de 211 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$769,822
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