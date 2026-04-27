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Maisons de ville à vendre en Anatoli, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Anatoli, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anatoli, Grèce
Chambres 3
Surface 230 m²
A vendre maisonnette de 230 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-sol se…
$336,502
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Anatoli, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anatoli, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$330,598
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