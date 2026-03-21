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Vue sur la mer Villas à vendre en Analipsi Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 216 m²
Sol -2/3
Villa à vendre à Makrigialos, Lasithi (Crète) Villa unique de 216 m2 dans un complexe de vil…
$588,840
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Analipsi Municipal Unit, Grèce

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Bon marché
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