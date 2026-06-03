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Maisons de ville à vendre en Amarynthos Municipal Unit, Grèce

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Maison de ville 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kallithea, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville à vendre de 145 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niv…
$296,788
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Caractéristiques des propriétés en Amarynthos Municipal Unit, Grèce

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