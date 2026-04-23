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Maisons de ville à vendre en Aliveri, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Aliveri, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Aliveri, Grèce
Chambres 4
Surface 196 m²
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$224,335
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Grekodom Development
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