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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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Maison de ville 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 210 m²
A vendre une propriété composée d'un appartement indépendant de 80 m2 et d'une maisonnette d…
$613,968
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Agence
Grekodom Development
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