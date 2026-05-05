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Maisons Piscine à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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Villa 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 307 m²
A vendre Villa de 2 étages de 307 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
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Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 4 étages de 450 m2 en Crète. Sous-sol se compose d'une salle de bains, une…
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Chalet 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 380 m²
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, une …
$1,07M
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 433 m²
La propriété est située dans le meilleur endroit sur une colline donnant sur la baie de Mira…
$1,12M
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