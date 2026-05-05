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Mountain View Maisons à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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10 propriétés total trouvé
Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 480 m²
Une villa incomplète à vendre dans la région d'Agios Nikolaos. La villa est à seulement 200 …
$767,461
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Villa 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 307 m²
A vendre Villa de 2 étages de 307 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
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Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 4 étages de 450 m2 en Crète. Sous-sol se compose d'une salle de bains, une…
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CoexCoex
Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 600 m²
Villa principale 400m2, terrain 3.500m2: Rez-de-chaussée: 1 salon avec cuisine et coin repas…
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 561 m²
A vendre deux villas amphithéâtres uniques inachevées sur la mer. Les villas sont de 281 m2 …
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Chalet 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
A vendre Maison d'un étage de 130 m2 en Crète. La maison se compose de 2 chambres, salon ave…
$295,177
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Chalet 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 380 m²
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, une …
$1,07M
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Maison de ville 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 210 m²
A vendre une propriété composée d'un appartement indépendant de 80 m2 et d'une maisonnette d…
$613,968
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 433 m²
La propriété est située dans le meilleur endroit sur une colline donnant sur la baie de Mira…
$1,12M
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Chalet dans Agios Nikolaos, Grèce
Chalet
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 400 m²
A vendre Maison d'un étage de 400 m2 en Crète. Les propriétaires quitteront les meubles avec…
$637,583
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