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Mountain View Appartements à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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Appartement 1 chambre dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 1 chambre
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 1
Surface 33 m²
Situé à seulement 50 mètres des plages de sable fin, des cafés, des tavernes et des restaura…
$214,889
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Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 61 m²
Situé à seulement 50 mètres d'une plage de sable, de cafés, de tavernes et de restaurants, c…
$395,537
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Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 57 m²
Situé à seulement 50 mètres des plages de sable fin, des cafés de bord de mer, des tavernes …
$401,441
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 61 m²
Situé à seulement 50 mètres d'une plage de sable, de cafés, de tavernes et de restaurants, c…
$439,224
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Appartement 3 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 3 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 3
Surface 198 m²
A vendre appartement de 198 m2 en Crète. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compose…
$504,163
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