Maisons de ville à vendre en Agii Theodori, Grèce

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
A vendre maisonnette de 91 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-…
$218,871
Maison de ville 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville de 91 m2 sur la péninsule du Péloponnèse est à vendre. La maison de ville es…
$219,797
