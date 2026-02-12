Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Agii Theodori
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Agii Theodori, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Chalet 4 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
À vendre Maison de deux étages de 150 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compos…
$253,429
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller