Maisons de ville Piscine à vendre en Sainte-Marine, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 6 chambres dans Koropí, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Koropí, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons une superbe villa dans l'une des zones les plus prestigieuses du sud d'A…
$1,93M
