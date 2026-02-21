Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Aetolia-Acarnania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Municipality of Mesolongi, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Mesolongi, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1/2
A vendre en construction appartement de 30 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé …
$335,491
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller